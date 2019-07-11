أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني:"كل سنة وأنت طيب ياسونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده، إذ ولد في 11 يوليو 1979.

ونشر كرارة عبر خاصية الاستوري على حسابه بإنستجرام، صورتين مع أحمد صلاح حسني، وهما يلعبان الكرة، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا سونس، أخويا وحبيبي".

يذكر أن علاقة نسب تجمع النجمين، إذ أن أمير كرارة متزوج شقيقة أحمد صلاح حسني.