29 يوليو.. إليسا في مهرجان قفصة الدولي بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن إقامة حفل، ضمن مهرجان قفصة الدولي التونسي. ونشرت إليسا صورة دعائية للحفل، وعلقت عليها: "تونس.. إن شاء الله"، وحسب الجدول الملعن للمهرجان، فإن الحفل يقام يوم 29 يوليو. تنطلق الدورة 40 لمهرجان قفصة الدولي يوم 15 يوليو حتى 8 أغسطس 2019 حيث يتضمن البرنامج 21 عرضا.

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