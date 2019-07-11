ميغان ماركل مصدر إلهام للعائلة الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - قال المدير الفني لدار الأزياء بالمين أوليفر روستن، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle تقدم التنوع للعائلة المالكة.



وأوضح روستن البالغ من العمر 33 عامًا، أنه كان مهتماً جداً إلى درجة الهوس بالعائلة الملكية منذ الطفولة وقد نشأ في مدينة بوردو الفرنسية، وعندما سئل المصمم عن رأيه في ميغان ماركل، قال إن ظهورها في العائلة المالكة خطوة لا تصدق، فقد زاد التنوع الذي لطالما ناضلت لأجله، كما أضاف أنها جميلة، بحسب صحيفة "سان دي تايمز".



وأشاد المصمم بزوجة الأمير هاري لاتباعها قواعد الثياب الملكية، وقال إنها تعلم كيف تبقى واثقة وجذابة.



أوليفر روستين هو مصمم أزياء فرنسي ترأس علامة "بالمين" التجارية منذ عام 2011، وتشمل قائمة عملائه مشاهير مثل المغنية ريهانا ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.



يشار الى أن رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور قالت، في أبريل/نيسان، إن ذوق ميغان ماركل في اللباس أفاد العائلة المالكة وحتى أثر على اختياراتها الخاصة، مضيفة أن ماركل جلبت الحداثة إلى العائلة المالكة وأصبحت مصدر إلهام.

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