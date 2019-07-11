عرض فيلم "ولد ملكا" نهاية شهر سبتمبر المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، أن دور العرض السينمائي ستبدأ في العرض الجماهيري لفيلم Born A King (ولد ملكا) نهاية شهر سبتمبر القادم.



ويتناول الفيلم الذي اشتركت في إنتاجه السعودية وبريطانيا وإسبانيا قصة رحلة الملك فيصل إلى بريطانيا في عام 1919م عندما كان عمره 13 عامًا.

بوستر فيلم ولد ملكا



والفيلم من إنتاج الإسباني أندريس غوميز الحاصل على "أوسكار"، ومن إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف السعودي بدر السماري وري لوريجا وهنري فريتز.



ويتولى دور البطولة في الفيلم المصوَّر في الرياض ولندن طفلٌ سعودي عمره 8 سنوات، والممثلون هيرموني كورفيلد، وإد سكرين، وجيمس فليت، ولورانس فوكس، إضافة إلى 80 شابًا سعوديًا.