أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح يتنازلون عن أجورهم

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تنازل أعضاء اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز عن أجورهم دعما لجوائز المهرجان، والتي زادت في هذه الدورة ثلاثة أضعاف .
وتضم اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح المصري خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة، ففي مجال النقد تم اختيارالشاعر و الناقد محمد بهجت الذي له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية ومن جيل الشباب الناقدة الشابة رنا عبد القوي وهي أيضا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤي متطورة في المسرح .
ومن الفنانين اختار الفنان أحمد عبد العزيز الفنانة عزة لبيب
ومن ضمن أعضاء اللجنة أيضا الفنان والمخرج الشاب أحمد السيد وهو من جيل المخرجين الشباب وتولي من قبل إدارة "مسرح أوبرا ملك" وقدم من خلاله العديد من التجارب المسرحية المهمة
وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم وصدقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي قرار تشكيلهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح
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