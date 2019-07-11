17يوليو..آخر موعد لتقديم أفلام ما بعد الإنتاج لمنصة الجونة السينمائية

كتب - محمد فهمي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن مد موعد التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج حتي 17 يوليو الجاري بمنصة الجونة السينمائية، حيث يغلق منتصف ليل يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري.

ومنصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم تقدم منصة الجونة السينمائية، برنامجين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما منطلق الجونة السينمائي،

وجسر الجونة السينمائي.

يذكر أن منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، والإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي اللازم لهم.