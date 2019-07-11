نقابة المهن الموسيقية تغلق باب الترشح وتفتح باب التنازلات

أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون.
وتقدم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، بأوراقهم على مقعد نقيب الموسيقيين.
كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضوا، وهم: "مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبدالله، داوود محمد سمير جميعي، علي عبدالحليم علي عبدالسلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبداللهأحمد محمد، وليد أحمد عبدالغفار علام، محمد حسن عواد، أحمد العيسوي ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبدالله فرج عبدالحليم، حلمي محمد علي عبدالباقي، مصطفى محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبدالله مصطفي داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبدالمنعم طه، أيمن أمين عبداللطيف، عدلي ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحي علي السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء
واستمر تلقى استمارات المشاركة على منصب النقيب حتى 10 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والتراجع عن الترشيح خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، أما باب الطعون فيبدأ فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات السبت 20 يوليو، تمهيدا لإجراء الانتخابات الثلاثاء 30 يوليو، والإعادة الثلاثاء 6 أغسطس.
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