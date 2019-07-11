مدحت صالح وتامر عاشور يشاركان في المهرجان الصيفي بالإسكندرية

يستعد الفنان مدحت صالح والفنان تامر عاشور، لحفلهما الغنائي على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر ان يقام حفل مدحت يوم الثلاثاء 23 يوليو، بينما يقيم عاشور حفله يوم الإثنين 29 يوليو، ويضم المهرجان عدداً كبير من الفرق الموسيقية والغنائية أهمهم

"فريق أيامنا الحلوة،وسط البلد، مسار إجباري، بلاك تيما"

يذكر ان المهرجان تبدأ فعالياته يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، وتستمر فعالياته حتى يوم الإثنين 29 يوليو، وجميع الحفلات ستقام على المسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية.