الأحد.. أبو كبسولة علي مسرح بيرم التونسي

يستمر الإقبال الجماهيرى الكبير للعرض المسرحى "أبو كبسولة" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح على المسرح العائم الكبير بالمنيل، حيث يقدم العرض آخر ليلة عرض بالقاهرة اليوم الخميس الموافق ١١ يوليو الجاري، ليعود الى مسرح بيرم التونسي بالاسكندريةالأحد المقبل الموافق ١٤ يوليو الجارى ولمدة ١٥ ليلة عرض فى تمام التاسعة مساء .
ويدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، و
أبو كبسولة بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع، محمد الكوتى وأبطال فرقة الأسكندرية ، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله ، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، والعرض من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.
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