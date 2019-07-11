الأحد.. خالد زكى يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى

فى أمسية فنية خاصة من برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى الفنان القدير خالد زكى ويكشف أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته المهنية وحياته العائلية وعلاقتة بزوجته ووالدته وأبناءه في حوار جرئ ومختلف. مرة عن مسيرته المهنية وحياته العائلية وعلاقتة بزوجته ووالدته وأبناءه في حوار جرئ ومختلف. كما يتطرق الحوار إلى أبرز المحطات الفنية فى حياته ومشاوره الفنى وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية، ثم عمله كممثل فى السينما والمسرح، ومشاركته في العديد من الأعمال الدرامية سواء مسلسلات أو أفلام، ومنها: "الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع، طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة".

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