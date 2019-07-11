يعقد المخرج أحمد الجندي، جلسات عمل مكثفة حاليا مع النجم كريم عبد العزيز، للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمهما الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معها.
ويحمل فيلم كريم عبد العزيز الجديد اسم "البعض يذهب للمأذون"، غير أنه يتم بحث تغييره من قبل جهة الإنتاج ومخرج العمل، نظرا لتشابه الاسم مع فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين) والذي قام ببطولته كل من الفنانين عادل إمام وسمير غانم.
ومن المقرر أن يقوم المخرج أحمد الجندي
يذكر أن المخرج أحمد الجندي بدأ مشواره الفني كممثل، حيث شارك في فيلم (واحد من الناس) للفنان كريم عبد العزيز ومنة شلبي إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم
وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم " ظرف طارئ" للنجم أحمد حلمي، وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم بإخراج مسلسل سيت كوم بعنوان "أحمد إتجوز منى" وعدد من الأفلام مثل "حوش اللي وقع من منك" ،و"اتش دبور" ،و"طير أنت" ،و" لا تراجع ولا استسلام "القبضة الدامية".
كما اشترك المخرج أحمد الجندي إلى جانب الإخراج في كتابة عدد من الأفلام مثل فيلم "طير أنت"،وتميزت معظم أعماله بانتمائها لمدرسة كوميدية تعتمد على السخرية من الثقافة الشعبية المتعارف عليها والمسماة Popular culture وأخرج عدة أعمال تنتمي لمدرسة الكوميديا التي تعتمد على الإسقاط على أعمال فنية سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسات مكثفة لحسم أبطال فيلم البعض يذهب للمأذون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.