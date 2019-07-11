أمينة خليل ومحمد عادل إمام في تايلاند من أجل لص بغداد

تستعد الفنانة أمينة خليل للسفر إلى تايلاند لتصوير مشاهدها بفيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام، ومن المتوقع أن يستغرق التصوير 3 أسابيع.
وتجسد أمينة خليل في الفيلم دور زعيمة عصابة دولية تتنقل من بلد
ومن المقرر أن تشمل مشاهد تايلاند سلسلة من
وكانت أمينة خليل قد تعاقدت على بطولة الفيلم قبل أيام، وتواصل حاليا التحضر للشخصية التي تلعبها من ملابس ومظهر خارجي.
ويشارك فى بطولة الفيلم ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب ، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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