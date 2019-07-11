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حواديت الشانزليزيه يجمع إياد نصار وعايدة رياض ومي سليم

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بدأ أمس المخرج مرقص عادل تصوير المشاهد الأولي بمسلسل "حواديت الشانزليزيه" باستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وبمشاركة عدد من نجوم العمل.

وشارك في تصوير المشاهد الأولى

إياد نصار، وعايدة رياض، ومي سليم وإنجي المقدم إلى جانب إدوارد وداليا مصطفى.

المسلسل تأليف نهى سعيد وأيمن سليم،

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وهو مكون من 45 حلقة، وسبق أن وضع المخرج والمؤلفان التفاصيل النهاية للمسلسل قبل أسابيع من بدء التصوير.

وتدور أحداث المسلسل حول بطل وأكثر من امرأة وسط أجواء اجتماعية تقوم عليها القصة الرئيسية.

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