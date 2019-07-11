بدأ أمس المخرج مرقص عادل تصوير المشاهد الأولي بمسلسل "حواديت الشانزليزيه" باستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وبمشاركة عدد من نجوم العمل.
وشارك في تصوير المشاهد الأولىإياد نصار، وعايدة رياض، ومي سليم وإنجي المقدم إلى جانب إدوارد وداليا مصطفى.
المسلسل تأليف نهى سعيد وأيمن سليم،
وتدور أحداث المسلسل حول بطل وأكثر من امرأة وسط أجواء اجتماعية تقوم عليها القصة الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حواديت الشانزليزيه يجمع إياد نصار وعايدة رياض ومي سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.