نوبة صرع تقتل نجم "ديزني"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/7/11 04:26 مساء بتوقيت أبوظبي
الممثل كامرون بويس نجم قناة "ديزني" كان يعاني من الصرع
أعلنت عائلة الممثل الأمريكي كامرون بويس، نجم مسلسلات قناة "ديزني"، الذي توفّي في نهاية الأسبوع الماضي إثر نوبة أصابته وهو نائم، أنه كان يعاني من مرض الصرع.
وقد توفّي بويس (20 عاما) في لوس أنجلوس في كاليفورنيا "بسبب نوبة ناجمة عن مرض الصرع"، بحسب ما كشفت عائلته لمجلة "بيبول".
وطلب أقرباؤه "احترام خصوصية العائلة التي تبكي على وفاته وتريد تنظيم مراسم دفنه".
وكان مكتب الطبيب الشرعي في منطقة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن، الإثنين، أنه جرى تشريح الجثة بغية تحديد سبب الوفاة، لكنه لم يكشف عن نتائج التحليل.
وكان المكتب قد كشف عن العثور على الممثل، بعد ظهر السبت، هامدا في منزله حيث أعلنت وفاته.
واشتهر بويس خصوصا بأدواره في مسلسلات "ديزني" للمراهقين، من قبيل "جيسي" و"جيمرز جايد تو بريتي ماتش إفريثينج".
وشارك في عدة أفلام أبرزها "ميرورز" و"إيجل آي" و"جروون آبس".
وسرعان ما تتالت التحيات الموجّهة إلى روحه بعد الإعلان عن نبأ الوفاة. وقد أشادت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بذكراه، ناشرة الثلاثاء صورة لها وللممثل عبر "تويتر".
وقد غرّدت: "تسنّى لي أن أمضي بعض الوقت مع كامرون بويس، وكانت هذه المدة كافية كي أتأكد من أنه صاحب موهبة فائقة وقلب كبير".
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