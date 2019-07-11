7 ترشيحات مبكرة للأوسكار من أهم أفلام العام

وصف عدد من النقاد عام 2019 بـ"الطفرة في صناعة السينما"، إذ شهد طرح أكثر من فيلم منتظر، منها Aladdin "علاء الدين"، وانتهاء سلاسل ذات شعبية مهولة، مثل "أفنجرز".

ورغم أن الوقت ما زال مبكرا لإعلان الأسماء المرشحة للحصول على جائزة الأوسكار، الأهم عالميا، فإن بعض النقاد طرحوا ترشيحاتهم لأهم الفائزين في أوسكار 2019.

موقع "فارايتي" الأمريكي يرصد أهم أفلام 2019، ويقدم حصرا لأبرز المرشحين للفوز في سباق الأوسكار.

Avengers: Endgame "أفنجرز: نهاية اللعبة"





نجحت مارفل العام الماضي في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم لأول مرة في تاريخها بفضل Black Panther، بالتالي هناك احتمالية أن تكرر الإنجاز ذاته هذا العام بفيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، الذي حفظ لنفسه مركزا في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في التاريخ.

Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود"





شارك فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" في مهرجان كان السينمائي الأخير، ورغم عدم فوزه بجوائز رسمية، فإن إشادة النقاد به ترجح احتمالية منافسته في أوسكار 2019 عن فئة أفضل فيلم، على أمل تغيير حظوظ مخرجه كوينتن تارانتينو، الذي لم يرشح لأوسكار أفضل فيلم من قبل.

لولو وانج





تحكي المخرجة الصينية لولو وانج في فيلمها The Farewell "الوداع" عن عائلة تعاني بعد اكتشافهم مرض والدتهم، ومحاولاتهم المستمرة لإخفاء المرض عنها.

ونجحت "وانج" في تقديم قصة عاطفية مختلطة بحس دعابة مسلٍ وشاعرية واضحة، موجهة أبطالها لتقديم أداء مثالي، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة للفوز بالجائزة.

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جيسي باكلي





تلعب المغنية الأيرلندية جيسي باكلي دور العمر في فيلم "وايلد روز"، إذ تجسد شخصية مدانة سابقة وأم خرجت من السجن حديثا؛ لتخطط لبدء مسيرة غنائية في مدينة ناشفيل.

جاذبية واحترافية "باكلي" وأداؤها المميز قد تكون سببا في فوزها بالأوسكار بعد شهور قليلة.

لوبيتا نيونجو





لوبيتا نيونجو ليست غريبة على محفل الأوسكار، إذ سبق وفازت بالجائزة عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، وهذا العام قد تكرر الإنجاز نفسه بفضل فيلم الرعب Us "نحن"، للمخرج جوردان بيل.

تلعب "نيونجو" دور زوجة وأم تذهب في رحلة مع أسرتها إلى منزل والديها على الشاطئ، لكن هجوما من عائلة أخرى تشبههم تماما يقلب حياتها رأسا على عقب.



روبرت باتينسون





قطع الممثل الأمريكي روبرت باتينسون طريقا طويلا منذ تقديمه شخصية مصاص الدماء "إدوارد" في سلسلة "توايلايت"، التي أصبحت سبب شهرته، إذ قدم مؤخرا فيلم The Lighthouse "المنارة" الذي قد يكون سببا في ترشحه للأوسكار.

ويلعب "باتينسون" في الفيلم دور حارس منارة في القرن الـ19، يكاد يفقد صوابه بعد انعزاله على جزيرة برفقة زميله لفترة طويلة.

تارون إيجرتون





تحظى الأفلام الموسيقية بشعبية واسعة لدى لجنة تحكيم الأوسكار، ومع فوز الممثل البريطاني تارون إيجرتون بدور الموسيقي إلتون جون في فيلم Rocketman "روكيت مان"، من المرجح أن يفوز بترشيح أوسكار مستحق لأول مرة في مسيرته، إذ نجح "إيجرتون" في أسر جاذبية إلتون وتجسيدها على الشاشة، فضلا عن تمتعه بصوت قوي رخيم جعل أداءه مقنعا.

