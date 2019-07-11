فن ومشاهير

تايلور سويفت تطيح بإثنين من عائلة كردشيان

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jul 11, 2019

تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة الأعلى أجرًا في مجال الترفيه، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كردشيان وهما نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ومغني الراب كانييه ويست.

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واستطاعت “سويفت” أن تتصدر القائمة بعدما كسبت بدعم من جولتها وألبومها في 2018 ”ربيوتيشن“، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار.

المرتبة الثانية كانت من نصيب كايلي جينر بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة بصناعة مستحضرات التجميل.

اما “ويست” وهو زوج كيم كردشيان فقد احتفل المرتبة الثالثة بعد غياب أربع سنوات عن القائمة. وكسب “ويست” 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية ”ييزي“، ليحتل المركز الثالث. وحلّت زوجته كيم في المرتبة 26 بالقائمة.

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