محمد عبده يشعل أجواء الباحة السعودية بحفلة عنوانها الحماس

أحيا فنان العرب محمد عبده حفلًا غنائيًا ساهرًا، ليلة الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في مراوة، ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة التي تُقام في السعودية.

حضر محمد عبده إلى مقر حفلته، بعدما أنهت الفنانة أنغام الجزء الأول من الحفل، وكان سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في استقباله.

وتوجّه "فنان العرب" فور وصوله إلى مراسلي القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية للإجابة على تساؤلاتهم، ثم صعد إلى خشبة المسرح، وقدم باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها:”على البال، المعازيم، كل ما نسنس”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس جمهوره السعودي وتراقص عليها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

اقرأ ايضا:

الهضبة ومحمد عبده في موسم استثنائي للترفيه بمدينة "جدة" السعودية

وكانت آخر أعمال محمد عبده، الفنية هو ألبوم”يا غافية قومي” الذي طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.

Advertisements

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم”يا غافية قومي” في صدارة ترتيب الأكثر مشاهدة بين باقي الأغاني برصيد 53 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية”أنا من أكون” في المركز الثاني برصيد 49 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم 10 أغاني، وهي:”وين الدليل، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي، تساوت، مريت، أنا سمعت اسمك، تذكرين، كتبت لك خط”.

قد يهمك أيضا:

الفنان محمد عبده يكشف كواليس ألبومه الجديد "يا غافية قومي"

تكريم محمد عبده من الأمم المتحدة للفنون كسفيرًا للأغنية العربية