شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يستمر فى زيادة رقمه القياسى ويصل إلى 68.8 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى وتحقيق الأرقام القياسية، حيث حصد حتى الآن 68.861718 منذ طرحه فى أول أيام عيد الفطر الماضى، حيث وصل الفيلم إلى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية .

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وفى سياق متصل ينطلق عرض "كازابلانكا" فى العاصمة الانجليزية لندن لمدة 3 أيام بدء من السبت 13 والأحد 14 والاثنين 15 يوليو الجارى، وذلك بعد عرضه فى دبى عقب طرحه فى مصر ومن المقرر أن تستمر جولة عرض الفيلم فى أكثر من دولة خلال الأيام المقبلة.

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