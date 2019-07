شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأخيرة قبل ساعات من وفاة كاميرون بويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر والد الفنان الراحل كاميرون بويس من خلال حسابه علي موقع انستجرام آخر صورة لابنه كاميرون، وذلك قبل ساعات من وفاته المفاجئة، وكتب والد كاميرون أنه يتمنى ألا يجرب أحد المشاعر التي يشعر بها بعد رحيل ابنه موجها الشكل لكل الداعمين له ولأسرته في تلك الفترة الصعبة.

وكانت أسرة الفنان الشاب الراحل كاميرون بويس أعلنت أن مرض الصرع هو السبب وراء وفاته المفاجئة أثناء نومه، وأنه عاني من ذلك المرض لفترة طويلة، ويأتي ذلك الإعلان بعد تشريح لجثمان الفنان الشاب، والذى رحل عن عمر 20 عاما فقط.

الممثل الشاب شارك فى العديد من الأعمال الفنية، منذ أن كان طفلا، وظل يتدرج فى الأدوار ما بين المسلسلات والأفلام وتحديدا مع شركة ديزنى التى كانت تتعاون معه فى كثير من الأحيان.

Cameron Boyce، كاميرون بويس تنبأ له الكثيرون بمستقبل كبير في عالم الفن إضافة إلى مساهماته الإنسانية والخيرية التى كان يقدمها ويحرص على المشاركة بها.

كاميرون حصل على جائزة وحيدة أكدت أن مستقبله الفنى سيكون ذا بصمة مختلفة، حيث حصل على جائزة Young Artist Awards عام 2012 أفضل أداء فى فيلم روائى طويل، وهو فيلم Judy Moody and the Not Bummer Summer.

يذكر أن كاميرون بويس شارك فى عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، ومن أبرزها "Austin & Ally" و"Ultimate Spider-Man" و"Liv and Maddie" و"Descendants" و"Code Black" و"Descendants" و"Steps"، وغيرها.