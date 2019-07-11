مروان خوري يفجع بوفاة والدته وهذه تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيلها

بعد صراع مع المرض، توفيت فجر اليوم والدة الفنان مروان خوري السيدة نسيمة نطانيوس، في إحدى مستشفيات لبنان، حيث كان في وداعها مروان وأشقاؤها داني وكلود ولينا ومنى.

مروان الذي لازم والدته طوال فترة مرضها منذ أربع سنوات، كان حريصاً على الاعتناء به، وأصرّ على أن تقيم في منزله بعد أن انفصل عن منزل العائلة قبل سنوات، وكان يلازمها في فترات مرضها، وكان طوال هذه السنوات يعاني من وضعٍ نفسي سيء، منعه من إنتاج أعمال جديدة، فكانت أعماله نادرة، إذ كان مرض والدته يشغل كل اهتمامه.

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وقد ساءت حالة والدته مساء أمس الأربعاء، وابلغه الأطباء أنّ ساعاتها باتت معدودة، فقام بالإعلان عن تأجيل حفله الذي كان من المقرّر إقامته في مغدوشة جنوب لبنان، يوم الجمعة المقبل، فكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "اود ان اقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصاً الذين حجزوا لحفلة الجمعة ١٢ تموز في منتجع L’Arc مغدوشة وذلك لعدم تمكني من إحياء الحفل في وقته وتأجيله لموعد آخر يعلن عنه في حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكراً لكم لتفهّمكم".

ومن المقرر أن يعتذر عن حفله في سوريا الذي كان مقرراً إقامته يوم الأحد المقبل.

مراسم الدفن ستقام يوم غدٍ الجمعة في مسقط رأس الفقيدة في مزرعة التفاح قضاء زغرتا شمال لبنان، على أن تقبل التعازي يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة في عمشيت.