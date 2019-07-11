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احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بيوم ميلاد زوجها تامر الصواف، بمقطع فيديو يضم أجمل الصور التي جمعتهما طوال سنوات زواجهما، على أنغام أغنية وليد توفيق الشهيرة "انزل يا جميل على الساحة" وعلقت عليها باللغة الإنكليزية قائلة: هدفي الأول اليوم هو وضع ابتسامة على وجهك، انت تعني العالم بالنسبة لي، عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع.
الرسالة الأخرى التي وجهتها رانيا إلى زوجها، فكانت بالعربية، وقالت فيها: كل سنة وأنت حبيبي وعقبال 1000000سنة يارب في صحة وسعادة ونجاح وحب وخير وكل حاجة حلوة زيك .. بحبك.
يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تزوجت من رجل الأعمال تامر الصراف، المدير التجاري لإحدى شركات الإعلانات، بعد طلاقها من النجم الوسيم مصطفى فهمي، وكانت زيجتها الأولى من الممثل ومصمم الرقصات عادل عوض ابن الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض وهو والد ابنتيها.
يذكر أن رانيا اعترفت بتعرضها للغيرة من السيدات بسبب زواجها المتكرر من رجال يتمتعون بالوسامة والثراء، وقالت أن الزواج قسمة ونصيب، ولا دخل للإنسان فيما يختاره لنفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي: السيدات يغرن مني لوسامة ازواجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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