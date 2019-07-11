محمد فراج يكشف كواليس اليوم الأخير في تصوير «الممر»

قال الفنان محمد فراج، إن السبب الرئيس في قبوله للمشاركة في فيلم "الممر"، هو المخرج شريف عرفة؛ مؤكداً أنه وافق على الفور لمجرد علمه أن الأخير يطلبه للمشاركة في أحد أفلامه.

ثلاثة أيام بلا نوم، بسبب رغبته في معرفة طبيعة دوره

أضاف فراج خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لانا الجندي بقناة «سكاي نيوز عربية»، خلال حضوره العرض الخاص الثاني للفيلم بدولة الإمارات، رفقة الفنان أحمد عز، والفنان أحمد رزق، أن فريق عمل الفيلم تجمعه أشياء كثيرة مشتركة، لكن أول هذه العناصر هو شريف عرفة، وموافقتهم جميعاً على المشاركة بالفيلم بمجرد علمهم أنه المخرج؛ مستطرداً: «لما قالولي أستاذ شريف عايزك منمتش، قعدت يومين تلاتة أفكر مش فاهم هعمل إيه.. هقول آه طبعاً، بس عايز أعرف هعمل دور إيه».

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تابع، أنه بمجرد معرفته بأنه سيؤدي شخصية عسكري صعيدي في فيلم حربي، وافق على الفور؛ لافتاً إلى أن العمل مع «عرفة» كان حلماً بالنسبة له منذ الطفولة؛ لذلك، التجربة ككل رغم ما فيها من مخاطرة، إلا أنها كانت ممتعة للغاية.

أكد فراج أن الجميع قد أصابه الحزن بعد انتهاء التصوير

في نفس السياق، أوضح «فراج» خلال بيان صحفي، أن فريق العمل اندمجوا للغاية سوياً، وحزن الجميع لانتهاء التصوير، وفي اليوم الأخير، كثيرون لم يريدوا المغادرة؛ مشيراً إلى أنه عند اقتراب انتهاء التصوير، كانت حالته المزاجية تسوء؛ لأنه يريد لهذه الأجواء أن تستمر لأطول فترة ممكنة.

وأكد أن فيلم «الممر»، تجربة حقيقية وجديدة للغاية بالنسبة له، لاسيما عمله مع كوكبة كبيرة من النجوم لأول مرة، كما وجه الشكر لإدارة الشؤون المعنوية ورجال القوات المسلحة؛ لمساندتهم فريق العمل في أن يظهر الفيلم بهذا الشكل؛ قائلاً: «أنا في الحقيقة لم أدخل الجيش؛ فكان الفيلم ده تجربة مهمة بالنسبة لي».

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يُذكر أن فيلم «الممر»، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني، الشاعر أمير طعيمة، من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبواليزيد، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

