نشوى مصطفى تكشف كواليس سرقتها في يوم زفاف نجلها

تحدثت نشوى مصطفى عن كواليس سرقة بعض الأغراض التي تخص ابنها في نفس ليلة زفافه، وتفاعل الجمهور مع نشوى وطالبوا من يستطيع مساعدتها من رجال الأمن أن يفعل.

أثارت الفنانة نشوى مصطفى حالة من الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عن سرقتها في يوم زفاف نجلها، الذي كان منذ عدة أيام.

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كان العريس في طريقه لقضاء شهر العسل

وقالت نشوى مصطفى في تصريحات صحفية، أن نجلها كان يستعد للسفر خارج مصر لقضاء شهر العسل مع زوجته، وذهبت لشقته لكي تحضر له بعض الملابس والمتعلقات الشخصية به وبزوجته، وبعدها طلب منها إعادة بعض هذه المتعلقات لعدم احتياجه لها في رحلة شهر العسل، وكان من بين هذه الأشياء بدلة زفافه وجهاز اللاب توب الخاص به وبعض الأشياء الأخرى.

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وقامت بوضع كافة هذه الأشياء في سيارتها، وخلال عودتها للمنزل توقفت في منطقة الحي السابع، وتركت سيارتها لشراء بعض الأشياء من أحد المحال هناك، وبالرغم من غيابها عدة دقائق قليلة، إلا أنها عادت لتجد زجاج سيارتها مهشماً، وتمت سرقة كافة المحتويات التي كانت موجودة بالسيارة، وبعد ذلك توجهت لعمل محضر بقسم الشرطة التابع للواقعة، وحتى الآن لم يتم الرد عليها في شأن المسروقات.

يذكر أن ابن نشوى مصطفى قد تزوج منذ أيام بسيطة في أحد فنادق القاهرة.

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جدير بالذكر، أن نشوى احتفلت بزفاف نجلها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحرص على حضور حفل زفاف نجلها عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: إدوارد، وماجد الكدواني، وعلي ربيع، ورانيا فريد شوقي، ولقاء سويدان، وأحيا حفل الزفاف المطرب مصطفى قمر، وعدد من المطربين الشباب.