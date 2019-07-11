نفاد جميع تذاكر مسرحية كلها غلط لاشرف عبد الباقي بمهرجان جدة

يستعد النجم أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة التي تقدم «مسرحية كلها غلط جريما في المعادي»، للعرض لأول مرة بدول الخليج، وذلك في مهرجان جدة بالسعودية في الفترة من ١٠ وحتى ١٣ يوليو الجاري بالمسرح العربي بأبحر.

أربعة أيام هي مدة عرض المسرحية في المملكة

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وبحسب بيان صحفي فقد نفدت جميع تذاكر ليالي عروض عبدالباقي وفرقته الجديدة، وذلك على مدار الأربعة أيام الخاصة بهم بمهرجان جدة.

يذكر أن عبدالباقي وفرقته الجديدة افتتحوا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمسرح الريحاني بالقاهرة، مما انهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقاموا بتقديم العروض في كل من محافظات بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

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المسرحية مأخوذة عن مسرحية إنجليزية تحمل نفس الاسم

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مسرحية كلها غلط «the play that gose wrong» هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضاً في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.