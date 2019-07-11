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نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» برفقة ابنها، لتحتفل بتخرجه في الجامعة.
وعلقت ريهام على الصورة قائلة: «وأما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله.. أنا فخورة جداً بتخرج ابني، لدرجة أنني بدأت أحب التجاعيد التي تعتبر ثمناً ضئيلاً لكوني أماً وأحقق أهم هدف في حياتي».
وتسببت هذه الصورة في عمل صدمة لعدد من متابعي ريهام عبدالغفور، الذين لم يستوعبوا في بداية الأمر أن هذا هو ابنها، حيث قال أحد متابعي ريهام: «دا أنا لسه بعتبرك فتاة أحلامي.. إزاي دا كله ابنك؟!»، بينما قال آخر: «ريهام أنتي لسه صغيرة جداً إزاي بتقولي إن هذا الشاب هو ابنك؟!».
يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور حققت نجاحاً بمشاركتها في شهر رمضان الماضي بمسلسل زي الشمس، وأشاد الجمهور بدورها، كما أنها تشارك حالياً في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيي الفخراني.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بنشرها صورة وهي مع ابنها أثناء تخرجه في الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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