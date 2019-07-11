بالفيديو: فيفي عبده تقدم وصلة رقص أمام منزلها

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو لها تقدم خلاله وصلة رقص، بفستان أخضر من أمام منزلها بالساحل الشمالي.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة؛ حيث كان محل اهتمام الكثيرين الذين أعجبوا بالفيديو وعلقوا عليه؛ حيث قال أحد متابعي فيفي: «نفسي أتزوج سيدة مثل فيفي عبده.. الست الفرفوشة رزق»، وقال آخر: «أهم ما يميز فيفي عبده هو إقبالها على الحياة».

وخاضت «فيفي» السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «مملكة الغجر» مع الفنانة حورية فرغلي، وشاركهما البطولة: سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

وشاركت فيفي عبده مؤخراً في أحدث كليبات المطرب رامي عياش، الذي حمل عنوان: «يا سكاكر السكر»، وحقق الكليب ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.



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.شاهدي الفيديو :