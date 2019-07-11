هذه تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد بعد إجراء أول عملية جراحية دقيقة

كشفت رانيا سعيد، شقيقة الإعلامية ريهام سعيد، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها، وذلك بعد إجراء الأخيرة عملية دقيقة بمنطقة الأنف.

وعلقت قائلة: «أرجو التماس العذر لي لعدم الرد على التليفون والرسائل، وأشكركم على اهتمامكم الشديد».

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وأضافت: «للناس إللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل، والخوف إنه يطلع على العين والمخ.. حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد، واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة».

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وتابعت: «تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة، موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو إنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير، والكلام ده من وحي خيال بعض الناس، من فضلكم بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار إللي بتدمر أسرة كاملة».

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يذكر أن ريهام سعيد أُصيبت بفيروس نادر في منطقة الأنف وتخضع للعلاج حالياً، خاصة أن هذا المرض نادر، ومن الممكن أن يهدد حياتها.

