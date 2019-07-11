نقل مصطفى قمر للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير... هل حالته الصحية خطيرة؟

تعرض الفنان مصطفى قمر لحادث سير أثناء تواجده على الطريق السريع، وتم نقله إلى المستشفى بعد الحادث، وقام الأطباء بعمل التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وتبين أنه لا يعاني من أية كسور، وهي مجرد كدمات بسيطة،

وكتب الفنان عبر حسابه على موقعي فيس بوك وإنستقرام: يا جماعة أنا الحمد لله كويس وبخير علشان اللي اتكتب، دي حادثة بسيطة وقدر الله وما شاء فعل.

اقرئي ايضا : بالصورة.. زوجة كريم فهمي بإطلالة رقيقة تكشف عن حملها

رامي جمال يهنئ مصطفى قمر على سلامته

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والتلحين في الوطن العربي، قد حرصوا على تهنئة قمر على سلامته ونجاته من الحادث، ومنهم: رامي جمال الذي كتب قائلاً: سلامتك يا بن الأصول، وربنا يفديك ويفدينا دايماً بحاجات تتعوض، وأضاف النجم أحمد زاهر: حمد الله على سلامتك يا حبيبي، فداك أي حاجة، المهم أنت بخير.

Advertisements

اقرئي ايضا : من باريس.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة مع سعد لمجرد

يذكر أن مصطفى قمر ينشغل حالياً بالتجهيز لألبومه الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي ليشهد عودته لسوق الغناء، بعد فترة توقف طويلة.

وكان قمر قد شارك في حفل القرن، الذي ضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء في الوطن العربي من مشاهير التسعينات، منهم: حميد الشاعري، ومحمد محيي، وسيمون، وحنان ماضي وغيرهم.