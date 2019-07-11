أمل رزق تهاجم أشرف زكي: «هقول كلام يزعل»

هاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان أشرف زكي بسبب عدم مساندتها لابنتها لمى كتكت بعد تعرضها لحادث هي وأصدقاؤها. وكتبت أمل: إلى كل الناس الجدعة إللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحالياً في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئاً». اقرئي ايضا : بالصورة.. زوجة كريم فهمي بإطلالة رقيقة تكشف عن حملها وأضافت: «وبنتي لوحدها وبطولها.. ربنا فوق الكل وحمينا إلى كل الصحفيين الجدعان إللي وقوفوا معايا في شدتي». وتابعت: «مستنياكوا في المستشفى، لأن لا قدر الله لو بنتي جرالها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتي أصغر نقابية وكارنيه لمى أقدر هصوره ومش قادره أكتب أكتر من كده من إمبارح على ما أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق».



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