هذا ما قاله أحمد السعدني عن بنات مصر

يستمتع الفنان أحمد السعدني بقضاء عطلته الصيفية خلال هذه الفترة بمنطقة الساحل الشمالي، برفقة عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

ونشر أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو أثناء مقابلته لمجموعة من الفتيات والمعجبات، وقال ممازحاً لهن: «مشكلة مصر إن مفيهاش بنات حلوة، حتى شوفوا»؛ لينتقل بالكاميرا للفتيات اللاتي ظهرن في غاية الحماس.

وتلقى السعدني عدداً من التعليقات الساخرة على ذلك الفيديو؛ حيث أكد أحد متابعيه أنه بالفعل لا توجد فتيات جميلات في مصر، لكن توجد فاتنات، وعلق آخر قائلاً: «يعني كل البنات الحلوة دي وبتقول مصر مفيهاش بنات حلوة، أنت كدا حرام عليك».



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شاهدي الفيديو :