فنانة شهيرة ترقص بعد طلاقها وتوجه رسالة لزوجها السابق: «ندمت أني شفتك»

نشرت الفنانة صفاء مغربي منشوراً لها عبر فيس بوك كشفت فيه عن طلاقها من زوجها المخرج يوسف شرف الدين وكتبت صفاء في منشورها: «طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس أهو البوست يشهد عشرة ١٣ سنة إللي شيلته فوق راسي ورب السماوات والأرض يا يوسف إللي كنت ببكي له ليل نهار عشان تخف.»

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استكملت صفاء حديثها بقولها: «ندمت أن شوفتك في حياتي أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانه الحمد لله وأنا لوحدي عشان بطلب أولاده إللي كلهم أكبر مني إللي شتموني ويعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده وهو إللي عودني أكون كده معاهم لما طردوه في كندا وأنا في مصر لما عرفوا مش معاه فلوس وجيت أنقذته وعاش معايا ٣ سنين هنا في كندا أشتغل وأدرس هو إللي بعد عنهم عشان بهدلوه وأنا لما عرفتك زمااان كنت في شقه قانون جديد يعني مكنتش مطمع في حاجة.»

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وأضافت صفاء: «عرفتك وحبيتك عشان شخصك حنيتك إللي مفتقداها وإلا مكنتش خلفت منك طفلين وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا وبس دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا عادي سجادة الصلاة ونقضيها شاكيه باكيه لرب العالمين كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم كل حاجة إللي خايفين منها وبتهددوني بيها أن مقولش وعلى فكرة هفرح أوي هرقص في كل مكان هخرج أخيراً هشوف كندا دا أنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم ممنوع أشوف صحباتي ابنك فرح اقسم بالله».