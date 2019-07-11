من باريس.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة مع سعد لمجرد

رمضان ولمجرد وخلفهما برج إيفل

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، بصورة جديدة جمعته بالفنان المغربي سعد المجرد، أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

ظهر رمضان ولمجرد في الصورة وخلفهما برج إيفل، وروج رمضان لأغنيتهما الجديدة «نساي»، وعلق قائلاً: «نساي قريباً، الأسطورة والمعلم».

أغنية نساي من كلمات وألحان سعد لمجرد، وسيغني باللهجة المغربية، بينما سيؤدي رمضان الجزء الخاص به في الأغنية باللهجة المصرية، وسيتولى الإخراج حسام الحسيني، في ثالث تعاون يجمعه برمضان بعد أغنيتي الملك ونمبر وان.

الجدير بالذكر، أن رمضان طرح مؤخراً آخر أغنياته التي تحمل اسم بابا، وهي من تأليف خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

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شارك رمضان مؤخراً بمسلسل زلزال

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يشار إلى أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني السابق، من خلال مسلسل زلزال، الذي دارت أحداثه حول عام 1992 والزلزال العنيف الذي تعرضت له مصر، وتسبب في انهيار عدد كبير من المباني التي كان من بينها منزل بطل العمل، وكانت هذه الحادثة قبل نقل الملكية لهم؛ ليبدأ صراع بين بائع أرض المنزل وعائلة المتوفَى.

وشاركه البطولة كل من: حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، ومنى عبدالغني، وهنادي مهنى، وسلوى عثمان، ويوسف عثمان، ومصطفى منصور وغيرهم.