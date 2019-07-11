هاني شاكر ينعى شقيقة المطربة امينة: كانت خير سند لها

هاني شاكر ينعى عزة، شقيقة المطربة أمينة

تقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وكافة أعضاء المجلس والعاملين بالنقابة بخالص العزاء للفنانة أمينة وأسرتها في وفاة شقيقتها «عزة»؛ داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

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وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر، إن الراحلة لم تكن مجرد شقيقة للمطربة أمينة، ولكنها كانت بمثابة الأب والأم لها، وكانت تدعمها دائماً في كل ما تقوم به.

وأكد مجلس النقابة، أن الراحلة تُوفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد أزمة صحية مفاجئة بمنزلها.

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أمينة أحيت مؤخراً حفلين في جدة

يذكر أن المطربة أمينة قد أحيت حفلين غنائيين مساء الخميس والسبت الماضيين بالمملكة السعودية، وأدت مناسك العمرة قبل عودتها إلى القاهرة.

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يذكر أن هاني شاكر قد أصدر مؤخراً بياناً صحفياً، أعلن من خلاله نيته للترشح لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وقال فيه إن مسئولية العمل النقابي استنفدت كثيراً من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع، معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري؛ خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

وأضاف خلال البيان، أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي، وأنه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى؛ خاصة وأنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة، والتي قفزت بالعمل النقابي إدارياً ومالياً في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.