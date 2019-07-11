رانيا يوسف ترد على منتقديها في السعودية بسبب إسقاط الولاية : ” رأيي وحريتي الشخصية ملك لي “

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 02:47 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” جدلا كبيرا بين السعوديين حول مشاركتها برأيها حول قضية إسقاط الولاية عن النساء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لحرية المرأة عبر تغريدة على حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” .

ليشن هجوما عليها وتلقى انتقادات عديدة من جانب السعوديين بشأن تدخلها في الشأن المحلي السعودي .

وخرجت رانيا يوسف للدفاع عن نفسها والتأكيد على حرية التعبيرعن رأيها وترد على منتقديها .

ووفقا لتصريحات لموقع ” إرم نيوز ” قالت الفنانة المصرية إن هناك حالة تربص بها في حالة تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها .

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وأشارت إلى أن هاشتاج ” قرار إسقاط الولاية بعد سن ال 18 ” استخدمه عشرات الآلاف من المغردين عبر ” تويتر” للتعبير عن آرائهم .

وتابعت أن التعبير عن رأيها جاء انطلاقا من كونها إمرأة إضافة إلى أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات .

وأكدت رانيا يوسف على إنها تُكن كل احترام وتقدير للمرأة السعودية وأن دعمها لها جاء من باب دعمها لحرية المرأة في المجتمع العربي .. مشيدة بحالة الانفتاح الكبيرة التي تشهدها السعودية هذه الفترة .