برسالة رومانسية.. هكذا تغزل أيمن البياع في زوجته عبير صبري !

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 02:47 مساءً - وجه أيمن البياع رسالة رومانسية لزوجته الفنانة عبير صبري يعبر من خلالها عن عشقه واشتياقه لها.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، نشر إيمن البياع صورة تجمعه بزوجته عبير صبري وعلق عليها “اشتقت لكي يا ملاكي يا إمرأة لن تتكرر في حياتي أقسمت لا إمرأة غيركِ ستطفىء نيران إحتراقي لا إمرأة غيركِ ستشعل لهيب إشتياقي لا إمرأة غيركِ ستستلذ بعشقي سواكي انتي عمري”.

يشار إلى أن أيمن عبدالله عوض البياع هو فلسطيني تحديدا من غزة ولد في مصر وعاش بها حتى عمر الـ 18، وأسس مجموعة “وصل”، للمحاماة في الإمارات وأعماله مقسمة بين مصر ولبنان والإمارات.

تزوج أيمن البياع من عبير صبري في الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2018.

