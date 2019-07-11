كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 02:47 مساءً - تحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الكبير عمر الشريف. في لقاء قديم له انفعل على المذيعة بسبب حديثها عن الانتقادات التي وجهها له العديد من الكتّاب والنقّاد، قائلا: “أنا مالي ومال اللي كتب عني.. أنا مبيهمنيش اللي كتبوه عني.. دول حمير.. كل دول بعتبرهم حيوانات.. الكويسين والوحشين مبيهمونيش.. الصحافة حاجة وأنا حاجة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لقاء نادر.. عمر الشريف يهاجم الصحفيين: مابيهمونيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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