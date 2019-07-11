كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 02:47 مساءً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، وهي تخوض جدالًا مع زوجها في مطعم.
وعبرت “الفضالة” عن استياءها، بقولها: إن الرجال يرتكبون الأخطاء ويلقون دائمًا باللوم على النساء، وأنهم ينسون بعض الأمور ويتهمونهن بذلك.
وذكرت “الفضالة” زوجها بأن لديها الكثير من الانشغالات وكشفت سبب الخلاف وقالت: “وختمنا الجوازات ونسينا التاكس فري”، لافتة إلى أن لا علاقة لها بذلك.
وتابعت: “زفني ليش نسينا.. أنا نزفيت”، ولكن الزوج اعترض على ذلك قائلًا: “لا ما نزفيتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أنا نزفيت”.. شاهدوا خلاف بين الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” وزوجها في مطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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