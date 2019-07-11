“أنا نزفيت”.. شاهدوا خلاف بين الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” وزوجها في مطعم

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 02:47 مساءً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، وهي تخوض جدالًا مع زوجها في مطعم.

وعبرت “الفضالة” عن استياءها، بقولها: إن الرجال يرتكبون الأخطاء ويلقون دائمًا باللوم على النساء، وأنهم ينسون بعض الأمور ويتهمونهن بذلك.

وذكرت “الفضالة” زوجها بأن لديها الكثير من الانشغالات وكشفت سبب الخلاف وقالت: “وختمنا الجوازات ونسينا التاكس فري”، لافتة إلى أن لا علاقة لها بذلك.

وتابعت: “زفني ليش نسينا.. أنا نزفيت”، ولكن الزوج اعترض على ذلك قائلًا: “لا ما نزفيتي”.