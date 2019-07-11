أول تعليق من عامر خان بعد هزيمة منتخب بلاده في كأس العالم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كتب فنان بوليوود الموهوب عامر خان رسالة مفتوحة إلى كابتن فريق الكريكيت الهندي فيرات كولي بعد هزيمة الهند أمام نيوزيلندا في كأس العالم للكريكيت، وبدأ عامر رسالته قائلًا: “حظ سعيدًا فيرات”.

في كلمته، أعرب الممثل البالغ من العمر 54 عامًا عن تقديره لفريق الكريكيت الهندي على أدائه طوال البطولة وأضاف: “حظا سعيدا فيرات، لم يكن يومنا هذا اليوم، بالنسبة لي، كانت الهند قد فازت بالفعل بكأس العالم عندما تأهلت إلى الدور نصف النهائي كفريق رقم 1.

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وأضاف: “لعبتم جيدًا يا شباب طوال البطول، كنت أتمنى ألا تمطر يوم أمس، ربما كانت النتيجة مختلفة، لكن أحسنتم، فخور بفريقنا”.

لم يكن عامر خان الممثل الوحيد من مشاهير الوسط الفني الذي قدم دعمه لفريق الكريكيت الهندي، العديد من نجوم بوليوود أمثال فارون دوان، سوناكشي سينها، بيباشا باسو، أيوشمان خورانا وغيرهم أعربوا عن تقديرهم لأداء فريق الهند في البطولة.

خسرت الهند أمام نيوزيلندا بعد 18 جولة في نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الأربعاء 10 يوليو.