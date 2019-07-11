رئيسة لجنة مهرجانات الارز الدولية تتخذ هذا القرار نزولاً عند رغبة المواطنين

نزولا ً عند رغبة المواطنين الذين عبروا من خلال الاتصالات والمراجعات الكثيفة بمكتبي النائب ستريدا جعجع و”لجنة مهرجانات الارز الدولية”، من المناطق اللبنانية كافة، والطلب بالحاح بنقل حفل “Smile Lebanon” في 13 تموز 2019، مباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون، خصوصا ً بعد نفاد البطاقات. ونظرا ً للهدف الذي تسعى اليه دائما ً لجنة “مهرجانات الارز” الجامع والمعبّر عن ملتقى كل لبنان بهذه المناسبة ، حيث يضم الحفل للمرة الاولى على خشبة مسرح واحدة 13 فنانا ً كوميديا ً لبنانيا ً، وهم: صلاح تيزاني، عادل كرم، نمر بو نصار، ماريو باسيل، سامي خياط، بيار شماسيان، باميلا الكيك، شادي مارون، غابي حويك، ريمون صليبا، نعيم حلاوي، فؤاد يمين وعباس جعفر.

ولأن “مهرجانات الارز الدولية” بعنوانها لهذا العام تحاكي وجع ونضال الاربعة ملايين لبناني. فقد قامت النائب ستريدا جعجع بالمراجعات اللازمة لتأمين نقل الحفل مباشرة على الهواء، وذلك عبر محطة الـ “mtv” استثنائيا ً في 13 تموز 2019، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، تلبية لرغبات المواطنين المتصلين، ووقوفا ً الى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد.