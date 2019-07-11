كاميليا ورد تحقق مليون مشاهدة بوقت قصير

تخطى كليب الفنانة كاميليا ورد الجديد “يا زعل” عتبة المليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحه عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد عصام، لحن باسم يحيى، توزيع موسيقي روبير الأسعد والكليب وقعه المخرج شهاب شهاب الذي حرص على تقديم عمل يليق بالفنانة الشابة وبشركة الانتاج الرائدة في عالم الاعمال المصورة.

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جمهور “ورد” سعيد بالرقم الذي حققته نجمتهم بكليب “يا زعل” بوقت قصير، حيث قام بتهنئتها من خلال اعادة نشر الكليب على مواقع التواصل.

ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني بين كاميليا ورد ولايف ستايلز ستوديوز بعد النجاح الكبير لأغنية “طيارة”.