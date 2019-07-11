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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مهنئا أحمد صلاح حسنى بعيد ميلاده: " أخويا وحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص النجم أمير كرارة على تهنئة زوج شقيقته الفنان أحمد صلاح حسنى، بعيد ميلاده، متمنيا له النجاح والسعادة فى حياته الفنية والشخصية.
ونشر كرارة صورة تجمعه بأحمد صلاح حسنى، عبر خاصية ستورى على حسابه على "انستجرام"، و كتب عليها قائلا: " كل سنة وأنت طيب يا سونس أخويا و حبيبى".
وآخر أعمال النجم أمير كرارة، فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.
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