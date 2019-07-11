شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خنزير مايلي سايروس والنجمة تعيش حالة حزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية مايلي سايروس عن وفاة بوبا سو وهو خنزيرها الأليف الذي في عام 2014، ونعت سايروس من خلال حسابها علي انستجرام خنزيرها الذي كان بمثابة الصديق لها.





Advertisements من أخر أعمال النجمة العالمية مايلي سايروس كان كليب Mother’s Daughter، والذي حقق نسب مشاهدة علي موقع اليوتيوب وصلت إلي ما يقارب 30 مليون مشاهدة، منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي وهو الكليب الذي ظهرت به والدة مايلي "تيش"، واحتوى الكليب على العديد من المشاهد الجريئة، إضافة إلى أن الكليب ضم العديد من الشخصيات العامة منهم عارضات أزياء من النساء مثل فينديلا كريسبوم وآرون فيليب والمتزلجة لاسي بيكر والممثلة أنجلينا دوبليسا.

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