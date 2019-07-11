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شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يعلن وفاة والدته وإليسا وعاصى الحلانى أول المعزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان والمطرب اللبنانى مروان خورى، وفاة والدته نسيما مارون نطانيوس، بعد تدهور حالتها الصحية، و أعلن خورى عبر حسابه على موقع تويتر أن الصلاة على الجثمان فى كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها، بينما يقام العزاء يومى السبت والأحد فى دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر وحتى السابعة مساءً.
مروان خورى
وكان مروان، ألغى حفلا غنائيا مقررا له مساء غد، الجمعة، فى البنان، قبل وفاة والدته بسويعات قليلة.
فيما حرص عددا من نجوم الفن فى لبنان على تقديم التعازى لخورى فى وفاة والدته، حيث قال عاصى الحلانى: "أتقدم بأحر التعازى من الأخ والصديق الفنان مروان خورى برحيل والدته وما أصعب رحيل الأم، راجياً من الله أن تكون نفسها فى السماء ولكم من بعدها طول البقاء".
الحلانى
وقالت إليسا: " فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازى لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالى".
اليسا
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