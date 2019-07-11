شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مروان خورى.. وتأجيل جميع حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت والدة الفنان مروان خورى "نسيما مارون نطانيوس" صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية الفترة الماضية.

وتقام الصلاة على الجثمان فى كنيسة السيدة عشميت فى لبنان، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا.

ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومى السبت والأحد فى كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر حتى السابعة مساءً.

وكان خورى اعتذر أمس من جمهوره لعدم تمكنه من إحياء حفله المقرر إقامته غداً فى بلدة مغدوشة، قائلا: "أود أن أقدم اعتذارى الشديد لكل المحبين وخصوصاً الذين حجزوا لحفل الجمعة 12 يوليو فى مغدوشة وذلك لعدم تمكنى من إحياء الحفل فى وقته وتأجيله لموعد آخر يعلن عنه فى حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكراً لكم لتفهمكم".