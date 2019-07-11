شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجمة العالمية دينيس نيكرسون عن عمر ناهز الـ62 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت النجمة العالمية دينيس نيكرسون وذلك عن عمر ناهز الـ62 عاما، وذلك حسبما أعلنت أسرة الفنانة الراحلة، التى عانت من سكتة دماغية فى عام 2018. من أبرز أعمال دينيس نيكرسون كان فيلم Willy Wonka & The Chocolate Factory والذى تم إنتاجه فى السبعينيات وشارك فى بطولته جين وايلدر فى دور ويلى ونكا وهو مبنى على أساس كتاب الأطفال تشارلى ومصنع الشيكولاتة للمؤلف البريطانى روالد دال وأصبح الفيلم أحد أحب وأشهر الأفلام الأسرية التى تم صنعها. وفى عام 2005 أنتج فيلم آخر مستوحى من الرواية نفسها معنون باسم تشارلى ومصنع الشيكولاتة أخرجه تيم بيرتون وقام ببطولته النجوم جونى ديب فى دور ويلى ونكا وفريدى هايمور فى دور تشارلى باكيت.

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