شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عرض "أوبرا بنت عربى" على "السلام" بحضور سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح العرض المسرحى الجديد "أوبرا بنت عربى" مساء أمس الأربعاء، بحضور الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذري الاحتياجات الخاصة، سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب ، وعدد من الفنانين و النقاد وسط حضور جماهيري و إعلامي كبير.

Advertisements

"أوبرا بنت عربى" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام على.

وتستقبل فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة من جمهورها بحيوانات السرك وعناصر الإبهار البصرى المختلفة على مسرح السلام بشارع قصر العينى.