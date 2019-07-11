حلا شيحة تعلن تكريمها في مهرجان بياف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتكريمها في مهرجان بياف بلبنان. ونشرت "حلا عبر صفحتها بإنستجرام، صورة تعلن من خلالها تكريمها قائلة: "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال". وشاركت حلا شيحة، في بطولة مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، محمود حجازي، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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