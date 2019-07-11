بعد إهانته للإسلام والرسول.. إخلاء سبيل الممثل اللبناني باتريك مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أخلى النائب العام اللبناني بالإنابة القاضي عماد قبلان، سبيل الممثل باتريك مبارك بضمان محل إقامته.

ووفقا لمواقع لبنانية، فإن "باتريك" حالته الصحية سيئة، وخضع لكشف أمام الطبيب الشرعي، فيما أحيل ملفه للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

يأتي هذا بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الممثل اللبناني، بعدما انتشر له مقطع صوتي أثناء مقابلته مع صحفية لبنانية، يتحدث في المقابلة عن كراهيته لحسن نصر الله، وميشيل عون.

قائلا: " أنا ضد ميشيل عون وحسن نصر الله للموت، وأنا أول واحد بحمل بارودة لأقتل حسن نصر الله وميشيل". كما حملت تصريحاته إهانة للدين الإسلامي والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

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كانت النقابات الفنية في لبنان، أصدرت بيانا موحدا لها أعلنت فيه مقاطعتها لباتريك، وجاء في البيان: "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة مع المدعو باتريك مبارك، يتعرّض فيها للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصر الله في شكل متباهٍ ووقح، وعليه، يهمّنا كنقابات فنية أن نعلن موقفنا الواضح من هذا الأمر".

واستكمل البيان: "أولا، لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة.

ثانياً: إن المدعو باتريك مبارك لا ينتمي إلى أي نقابة فنية، وهو أصلاً مطرود من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بموجب قرار اتخذ في حقه قبل أعوام طويلة، وتالياً، فإن النقابات الفنية في لبنان مجتمعة براء منه ومن أقواله، وتشجب بشدة ما ورد على لسانه جملة وتفصيلاً. وبناء عليه، فإننا نوصي بعدم التعامل معه في أي عمل فني ومقاطعته في شكل تام".

باتريك مبارك هو ممثل لبناني، شارك في عدد من الأعمال الفنية، كما شارك في مسلسلات مدبلجة بصوته، ومن أبرز أعماله الفنية "كنز قارون"، "صور ضائعة"، "غريبة"، "رجل من الماضي"، وغيرها.