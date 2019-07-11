كارول وعاصي ونجوى.. نجوم الفن ينعون والدة مروان خوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، والدة الفنان اللبناني مروان خوري، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

وعلقت الفنانة نجوى كرم، عبر صفحتها بموقع تويتر: "إن شالله تكون نفسها بالسما، وإن شالله تكون خاتمة أحزانك".

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بينما علق الفنان عاصي الحلاني: "أتقدم بأحر التعازي من الأخ والصديق الفنان مروان خوري، برحيل والدته، وما أصعب الرحيل، راجياً من الله أن تكون نفسها في السماء ولكم من بعدها طول البقاء".

كما علقت الفنانة إليسا قائلة: "فقدان الأم ما بيتعوّض، والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وإن شالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي".

وعلقت الفنانة كارول سماحة، قائلة: "أبعث إليك بأحر التعازي، لا شيء يعوض فقدان الأم، وهي الآن في سلام بعد رحلة كفاحها الطويل، سأذكرها في صلاتي".