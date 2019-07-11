حنان مطاوع تدعم منتخبي تونس والجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعمت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، منتخبي تونس والجزائر. ونشرت "حنان" صورة لعلم البلدين، وعلقت: "يارب كل التوفيق لأخواتنا تونس والجزائر، في كأس الأمم الأفريقية بمصر". وتأهل منتخب الجزائر ومنتخب تونس لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.

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